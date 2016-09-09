حظك اليوم برج الدلو الجمعة 9 سبتمبر

برج الدلو



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: يدخل جوبيتر إلى موقع مناسب لك هو الميزان ويفتتح دورة من الحظ تستمر سنة بكاملها، وتستعيد نشاطك وعافيتك، وتتوضح الصورة أمامك

عاطفياً: تطورات ايجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعداً لمرحلة مشرقة

صحياً: ضاعف نشاطك الرياضي، واستغل الأوقات المتاحة أمامك للقيام بكل ما يريح أعصابك

ابراج مكتوب



كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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