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مدرب الإسماعيلي: مواجهة فريق درجة ثانية أصعب من الأهلي.. وهذا حقنا في الإياب

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مدرب الإسماعيلي: مواجهة فريق درجة ثانية أصعب من الأهلي.. وهذا حقنا في الإياب مدرب الإسماعيلي: مواجهة فريق درجة ثانية أصعب من الأهلي.. وهذا حقنا في الإياب

يرى عماد سليمان المدير الفني لنادي الإسماعيلي أن مواجهة أي فريق من منافسات الدرجة الثانية، أصعب من مواجهة الأهلي.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الأهلي في الـ17 من الشهر الجاري في انطلاق الدوري المصري للموسم الجديد.

وقال عماد سليمان: "بالتأكيد مواجهة الأهلي، قمة من قمم الدوري وبداية قوية للدوري".

وأضاف في تصريحات عبر قناة النهار "أتمنى تقديم أداءً ونتيجة جيدة. والأهم دائما هو الأداء. أهتم بالأداء سواء أمام الأهلي أو ضد منافس من الدرجة الثانية".

وأجاب مدرب الإسماعيلي على سؤال (أيهما أصعب، مواجهة الأهلي أم منافس من الدرجة الثانية؟) ليُجيب قائلا: "منافس من الدرجة الثانية أصعب من مواجهة الأهلي".

وأوضح "أمام منافس من الدرجة الثانية فأنت مطالب بتحقيق الفوز بنسبة 100%. أي نتيجة غير ذلك تصبح أزمة كبيرة".

وواصل "على عكس مواجهة الأهلي. تواجه فريقا كبيرا ومن الممكن أن تقدم أداءً مميزا ولا تفوز. والعكس قد يحدث".

وعن مواجهة الإياب أمام الأهلي، أشار مدرب الإسماعيلي: "بالتأكيد أتمنى مواجهة الأهلي في الإسماعيلية. هذا حقنا ولتكافئ الفرص".

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