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الحلقة الأولى من مسلسل "محال": سلمان وحياة يحلمان بنفس "الكابوس"

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الحلقة الأولى من مسلسل "محال": سلمان وحياة يحلمان بنفس "الكابوس" الحلقة الأولى من مسلسل "محال": سلمان وحياة يحلمان بنفس "الكابوس"

كتب : روان مسعد الخميس 11-07-2013 01:57

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "محال" الخليجي قيام البطلين "سلمان" الذي يقوم بدوره الفنان جاسم النبهان و"حياة" التي تقوم بدورها الفنانة فاطمة الحوسني، وتجمعهما قصة حب برؤية نفس الحلم الذي كان بمثابة كابوس مروع، وكان سلمان حكى الحلم لوالدته ما جعلها قلقة هي الأخرى فاتصلت بإحدى قريبتاها تأخذ منها رقم سيدة تفسر الأحلام.

حضرت السيدة التي تفسر الأحلام لمنزل سلمان، وقالت إن الحلم الذي يشتمل على البحر معناه ضيق وفراق والمياه تعني شدة، والدم شر، بعدها قررت والدته ألا تروي له معني حلمه. وكانت "ريم" من أعز صديقات حياة تروي لها كل تفاصيل قصة حبها لسلمان، وكانت ريم تكتب مقالات تنشر في الجرائد وكان زوجها رجل الأعمال "ماجد" من أشد المعجبين بكتابتها. كما تعرض والد سلمان لضائقة مالية في المنتجع السياحي الذي يمتلكه مع شريك يسمى دكتور "جمال" ما جعل هذا الشريك يحتال للحصول على بعض المستندات والفواتير دون علم شريكه سالم والد سلمان مع رجل يعمل بالشركة يدعى "صالح" ومديرة الشركة المالية "ميس"، لكن هذه الأخيرة رفضت وأطلعت سالم على خطة شريكه، فتفاقم الوضع بينهما وأراد سالم أن يطيح بجمال هو الآخر.

مسلسل محال الخليجي الكويتي من بطولة جاسم النبهان، وعبد الرحمن العقل، ومنى الشداد، وفاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه، ومن تأليف وائل نجم.

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