في_الدوري - مدرب النصر للتعدين يتحدث عن ' عدم الخوف من الممتاز وأجواء جبلية ضد الصفقات '

" لا نخاف. نريد أن نكون ضمن الـ10 الأوائل في الدوري".. هكذا بدأ حمادة رسلان المدير الفني لنادي النصر للتعدين حديثه مع FilGoal.com.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من الحوارات مع جميع مدربي فرق الدوري المصري للموسم المقبل تنشر تباعا.

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ويستعد النصر للتعدين لمواجهة إنبي في الـ15 من الشهر الجاري في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري. ومن هذا اللقاء نبدأ حديثنا مع حمادة رسلان.

وقال مدرب النصر للتعدين لـFilGoal.com: "استعدينا بشكل جيد للدوري. انهينا المعسكر وتم منح لاعبي الفريق أجازة لمدة 3 أيام بعدها عدنا لمواصلة الاستعداد لإنبي".

"بالتأكيد إنبي يمتلك مجموعة على مستوى عالي من لاعبين وجهاز فني. فريق محترم أتمنى أن نكون موفقين في ضربة البداية".

"نعلم تماما موقعنا. حاولنا على قدر الإمكانيات المادية المتوفرة لدينا. أرى أن الفارق ليس كبيرا بين اللاعبين. فقط الخبرة".

"الخبرة هي التي قد تكون عائق أمامنا. ولكن يبقى الطموح والإصرار لنا. مثل ما حدث في الموسم الأخير بالممتاز ب".

"إصرار كبير كان لدينا من أجل التأهل للممتاز. وضعنا ذلك كهدف أساسي أمامنا وبالفعل نجحنا في ذلك. سنكرر الأمر هذا الموسم أيضا".

هدف النصر للتعدين؟

وما هو هدف النصر للتعدين من الموسم الجديد في الدوري؟ يُجيب حمادة رسلان قائلا: "إنهاء الدوري في المراكز الـ10 الأولى".

"لا نخشى فرق ولاعبي الدوري الممتاز. بطموحنا وإصرارنا نقدر على الوصول لهدفنا".

العلاقة مع أسوان؟

يواصل مدرب النصر للتعدين حديث مع FilGoal.com قائلا: "ليس لنا علاقة بأسوان. فقط نأخذ تجربة أسوان كحافز لنا".

"تأهلوا بعد 12 عاما بعيدا عن الأضواء ولفتوا الأنظار في الدوري".

"أتمنى أن نكرر نفس تجربة أسوان، وسنعد نحن وأسوان، أهلنا".

وماذا عن الصفقات؟ "كنت أتمنى ضم مجموعة عديدة من اللاعبين ولكن ذلك لم يحدث".

"الأمور المادية كانت عائق أمامنا فضلا عن طبيعة الحياة لدينا".

"نحن نعيش في منطقة جبلية، داخل فندق. الوضع لن يتحمله كل اللاعبين".

"فبعيدا عن الخلافات المادية، يوجد ما كنا نبحث عنهم ويقدروا على التأقلم في تلك الأجواء".

الطموح الشخصي

وفي نهاية حديث FilGoal.com مع مدرب النصر للتعدين، ما هو طموحه؟ يُجيب: "هذا الموسم هو الثاني التدريبي لي، والأول في الممتاز، تعلمت منذ الصغر أن يكون لي هدفا".

"هدفي أن أصنع شيئا لفريقي ولنفسي وأن أنهى هذا الموسم بشكل جيد".