مجلس كنائس الشرق الأوسط يشيد بإقرار قانون بناء الكنائس بمصر

أشاد مجلس كنائس الشرق الأوسط بإقرار مجلس النواب المصرى قانون بناء الكنائس، مؤكدا أنها خطوة تحفظ كرامة المسيحيين وحقوقهم كمواطنين.

ووجه المجلس، فى بيانه أمس الخميس، فى ختام اجتماعات جمعيته العمومية الحادية عشرة والتى عقدت على مدار يومين فى العاصمة الأردنية عمان، التهنئة إلى جميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلينه تعالى أن يكون مدعاة خير وبركة وسلام وأمان فى منطقتنا والعالم.

وأعرب المجلس عن إدانته ورفضه لكل أشكال التطرّف والإرهاب والإقصاء والتكفير، كما ندد بشدة بمذابح الإبادة التى ارتكبَتْها الإمبراطورية العثمانية التركية عام 1915 بحقّ الأرمن والسريان والكلدان والآشوريين والروم ومسيحيى جبل لبنان، واقتلاعهم من جذورهم وتهجيرهم.

كما أعرب المجلس عن تقديره للمبادرات الريادية العديدة الصادرة عن مؤسّساتٍ ومرجعياتٍ إسلاميةٍ فى المنطقة، والتى ركّزت على رفض التطرّف والعنف، وأكّدت على احترام التنوّع والاختلاف، وأقرّت بدور المكوّن المسيحى الأساسى وأصالته فى الحضارة العربية والمنطقة بأسرها، وطالبت بالمحافظة عليه.

وطالب المجلس بوقف الحرب فى سوريا والامتناع عن إمداد المجموعات الإرهابية بالسلاح، وتأمين حلّ سلمى للأزمة فى سوريا يضمن وحدة البلاد والعيش المشترك الآمن والحرّ بين مختلف مكوّناتها الحضارية والدينية ضمن دولةٍ مدنية.

ودعا المجلس إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بأقصى سرعةٍ، ليعود إلى المؤسّسات الدستورية انتظامُها، لما فيه استقرار هذا البلد رسالته وازدهاره.

وأكد المجلس دعم قضية الشعب الفلسطينى العادلة، وحقّه فى إقامة دولته، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم بحسب مقرّرات الأمم المتّحدة.

انتخبت الجمعية العامة للمجلس 4 رؤساء جدد ممثلين العائلات الكنسية الأربع التى يتألّف منها المجلس وهم : عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية: البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى العالم أجمع وعن العائلة الأرثوذكسية: البطريرك يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وعن العائلة الكاثوليكية: غبطة البطريرك مار لويس روفائيل الأوّل ساكو، بطريرك بابل على الكلدان وعن العائلة الإنجيلية: القس حبيب بدر، رئيس الاتحاد الإنجيلى الوطنى فى لبنان.

كما انتخبت الجمعية العامة أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، وختمت أعمالها بانتخاب الأمين العام الجديد للمجلس لمدة 4 سنوات بحسب نظامها الداخلي، وهو الأب ميشال جلخ الراهب الأنطونى الماروني.

وانتخبت الجمعية العامة الرؤساء الأربعة الحاليين للمجلس رؤساء فخريين، وهم: آرام الأوّل، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا، ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، والمطران منيب يونان، رئيس الكنيسة اللوثرية فى الأردن والأراضى المقدسة.

وشكر المجلس المملكة الأردنية لجهودها التاريخية فى الوصاية الهاشمية على المقدّسات المسيحية والإسلامية كما وجه المجلس الشكر للمسؤولين فى المملكة لاهتمامهم المميّز فى استضافة الجمعية لعمومية للمجلس، مقدّرةً الدور الذى يقوم به العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين فى سبيل توطيد السلام ونشر الاعتدال وحماية حرّية العبادة التى ينعم بها المواطنون فى المملكة.