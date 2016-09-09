برج الأسد حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

الصعيد المهنى لمواليد برج الأسد مضطرب لحد كبير، كونك تعمل دون حماس وتركيز و هما أساس النجاح فى أى عمل، إذا كنت تنوى بدأ مشروع جديد عليك أن تؤجله هذه الفترة.

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى متوتر جدًا مع شريكك، فتعامله مع بإهمال شديد وتجاهل يجعلك فاقدا للأمان فى هذه العلاقة، عليك أن تأخذ خطوة للخلف لترى الصورة كاملة.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

لمواليد برج الأسد حالتك الصحية تحتاج للكثير من الاهتمام، عليك التخلى تمامًا عن التدخين حتى تصبح حالتك الصحية فى أفضل حال.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم هو الوقت المناسب لإعطاء المزيد من الاهتمام لعائلتك، ومشاركة أطفال بعض الانشطة البسيطة.