برج الثور حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

حافظ على ما تتمتع به من ثبات وتركيز على اعمالك وكن حذرًا لأن هناك الكثير من المحاولات لتشتيتك، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون حذرًا من ألا تكون مرنًا بما يكفي في عملك. حاول أن تحقق التوازن وستحقق النجاح بسرعة.

على الصعيد العاطفي:

لا تشارك أسرارك العاطفية الدقيقة مع أي شخص خاصة لو كان زميلاً في العمل لأن هذا فضلاً عن الإضرار بعلاقتك العاطفية يجعلك تبدو شخصًا غير جدير بالثقة، وإذا احتجت لاستشارة أو الحديث عن هذه الأسرار بشكل ملح لا تبحث بعيدًا عن صديقك المقرب الذي تثق به.

برج الثور على الصعيد الصحي:

مرضى القولون العصبي سيواجهون الكثير من المشكلات اليوم، وربما مرضى الضغط أيضًا وبشكل عام إذا كنت تعاني مرضًا مزمنًا يتأثر بحالتك النفسية يجب أن تكون أكثر حذرًا اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

لا تجعل حاجتك الكبيرة للمال تدفعك إلى اتخاذ قرارات خاطئة في العمل لأن عواقب هذا التصرف ستكون وخيمة وسيئة للغاية.