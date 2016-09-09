أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الجمعة 9/9/2016 برج الثور حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

>

برج الثور على الصعيد المهني:

حافظ على ما تتمتع به من ثبات وتركيز على اعمالك وكن حذرًا لأن هناك الكثير من المحاولات لتشتيتك، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون حذرًا من ألا تكون مرنًا بما يكفي في عملك. حاول أن تحقق التوازن وستحقق النجاح بسرعة.

على الصعيد العاطفي:

لا تشارك أسرارك العاطفية الدقيقة مع أي شخص خاصة لو كان زميلاً في العمل لأن هذا فضلاً عن الإضرار بعلاقتك العاطفية يجعلك تبدو شخصًا غير جدير بالثقة، وإذا احتجت لاستشارة أو الحديث عن هذه الأسرار بشكل ملح لا تبحث بعيدًا عن صديقك المقرب الذي تثق به.

برج الثور على الصعيد الصحي:

مرضى القولون العصبي سيواجهون الكثير من المشكلات اليوم، وربما مرضى الضغط أيضًا وبشكل عام إذا كنت تعاني مرضًا مزمنًا يتأثر بحالتك النفسية يجب أن تكون أكثر حذرًا اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

لا تجعل حاجتك الكبيرة للمال تدفعك إلى اتخاذ قرارات خاطئة في العمل لأن عواقب هذا التصرف ستكون وخيمة وسيئة للغاية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى