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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 9/9/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

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على الصعيد المهني:

 

تحتاج إلى التركيز على تحقيق أهدافك وألا تسمح لأى شخص آخر بأن يجعلك تتوه عن هدفك وتضل الطريق إليه، فلديك إمكانيات عقلية هائلة يجب أن تستفيد منها وتحقق أحلامك فى وقت قياسي.

 

على الصعيد العاطفي:

 

لا تسمح للمشكلات الصغيرة بينك وبين شريكك أن تفسد عليكما اليوم حاولا الاستمتاع بهذا الوقت معا قدر الإمكان وحاول أن تحتويه وتستوعب ثوراته الصغيرة لأنه فى النهاية يحبك وأنت متأكد من هذا وتسامحك معه هذه الأيام سيقدره للغاية.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

 

الاسترخاء والتأمل والابتعاد عن التوتر. هذه هى مفاتيح تحسن حالتك الصحية ومنحك الفرصة للتمتع بصحة جيدة تساعدك فى تحقيق أهدافك على الصعيد الاجتماعى والمهني.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

 

تحرر من التركيز فى التفاصيل الصغيرة المزعجة وحاول أن تنظر للأمور نظرة أشمل وأكثر نضجًا ووعيًا بالمتغيرات الكثيرة التى ربما لا تكون واضحة لك بشكل كامل الآن لكنها حقيقية وموجودة.


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مصر 365

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