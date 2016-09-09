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برج الحوت حظك الجمعة 9/9/2016

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برج الحوت حظك الجمعة 9/9/2016 برج الحوت حظك الجمعة 9/9/2016

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الصعيد المهني:

 

يوم عمل هادئ، وتسعى لتجنب الدخول فى مشكلات مع زملائك، والاستماع لهم بشكل ودى للوصول لأفضل إنتاج مهنى ممكن.

 

الصعيد العاطفي:

 

تحاول جاهدا اثبات حبك لشريك حياتك، فعليك إحتواء الطرف الثانى والإستماع بعناية له فى أى حديث، وعدم التقليل من أقواله وأفعاله.

 

الصعيد الصحي:

 

اليوم فرصة جيدة لمزيد من الراحة والإسترخاء، لتجديد نفسيتك وطاقتك، لتستطيع مواصلة عملك وعلاقاتك بالأخرين.

 

توقعات علماء الفلك :

 

هذا هو اليوم المثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولوياتك والمشاريع الخاصة بك، ستتمتع اليوم بطاقة مرتفعة ستساعدك على مهمة تقييم حياتك.


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مصر 365

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