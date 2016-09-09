برج السرطان حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يحمل لك المفاجآت هذه الفترة ، فقد تتلقى الأخبار الجيدة المتعلقة بعملك، فمن الممكن أن يتكون ترقية أو مكافأة مالية.

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى يتميز هذه الفترة بالهدوء وهو الامر الذي يجعل علاقتك بشريكك أكثر تماسكا وقوة، لا تنسى أن تلجأ للتجديد حتي لا يتسرب الملل لحياتك العاطفية، فربما هدية بسيطة للشريك أو دعوة علي العشاء تدخل التجديد على العلاقة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان حالتك الصحية مضطربة لحد ما وذلك بسبب التدخين، فإذا تخليت عن هذه العادة ستصبح حالتك الصحية في أفضل حال.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان هذه الفترة لديك الكثير من الالتزامات التي بالضرورة ان تقوم بتنفيذها على أكمل وجه، ستجد هذه الفترة الدعم الكامل من قبل عائلتك و اصدقائك المقربين.