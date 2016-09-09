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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 9/9/2016 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

 

الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء اليوم ستجنى ثمار المجهود الكبير الذى بذلته خلال الفترة الماضية، فكن متفائل واعلم أن الفترة المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت السعيدة بمجال العمل.

 

على الصعيد العاطفي:

 

الصعيد العاطفى يسير بخطى جيدة إلا أنك شريكك سيكشف لك عن الكثير من المعلومات التى قد تساعد على فهم شخصيته بنسبة أكبر .

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج العذراء لا تهمل صحتك فقد تزداد ازماتك الصحية التى تعرضت لها مؤخرًا، واعلم أن زيارة الطبيب ضرورة فى هذه الفترة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم سيكون حافل بالأحداث وهو ما يجعلك تواجه شخص قريب لك كنت تتجنب مواجهته خلال الفترة الماضية، فعليك ان ترتب افكارك وتتعامل بحكمة حتى لا تتوتر العلاقة معه.

 


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