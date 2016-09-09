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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 9/9/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

 

يمكنك بسهولة تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك بعدما فقدت بعض الثروة بشكل غير متوقع، ما يجعلك تنفق بحكمة كما يجب أن نضع قدرًا كافيًا من الادخار.

 

الصعيد العاطفى

 

تجد نفسك فى حالة حب قريبًا فقد تبدو غير مكترث فى بداية الأمر ولكن الحب قد يترك نار خفيفة بك إلى أن يشتعل.

 

الصعيد الصحى

 

الوضع الصحى لا يمكن التنبؤ به اليوم ولكن عليك أخذ الاحتياطات اللازمة من القوة الذهنية للتعامل مع الوضع بل هو حالة واضحة من انتصار العقل على الأمر فأنت قادر على استكمال كل المهام المجدولة فى الوقت المحدد على الرغم من المشاكل التى تطرحها صحتك.

 

توقعات علماء الأبراج

 

آفاق جديدة تتفتح امامك فلديك موهبة قد تتحول إلى وسيلة لكسب العيش فتتواصل مع جهات تساعدك فى توسيع أفكارك فتشهد لحظة نادرة من الرضا عن حياتك.


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مصر 365

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