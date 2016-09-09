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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 9/9/2016 برج الميزان حظك اليوم الجمعة 9/9/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

 

لا تحاول أن تنغمس فى تخطيط أحدهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غير حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

 

الصعيد العاطفى

 

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم فتلعب دورًا حاسمًا فى حياة شريك الحياة، كما أنك قد تسير إلى التواصل مع شخص كنت على معرفة به فى السابق.

 

الصعيد الصحى

 

اليوم مثالى للاهتمام بنفسك فقد تذهب للتدليك، حيث تشعر بشعور عظيم فأنت من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية.

 

توقعات علماء الأبراج

 

ستكون هناك أحداث غير مبررة فى حياتك هذا الوقت، فأنت ذاهب للقاء شخص من الجنس الآخر حيث تتدفق المشاعر بسهولة منك إلى كل من تلتقى به فى هذا الوقت، وعليك العمل جنبًا إلى جنب مع الناس سواء فى مكان العمل أو المنزل.


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مصر 365

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