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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 9/9/2016

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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 9/9/2016 حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 9/9/2016

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برج الحمل على الصعيد المهنى:

 

تمنحك الحياة الكثير من الفرص التى عليك اغتنام بعضها لأنها لن تتكرر أبدًا فى المستقبل فحاول أن تتمتع بالذكاء الكافى للتمييز بين الفرص التى لن تعوض والأخرى التى يمكن أن تمررها كى تتجنب التضحية بأشياء أهم.

 

على الصعيد العاطفى:

 

مشاعرك تتغير باستمرار خاصة نحو شريك حياتك وهو ما يجعلك تشعر بالقلق والانزعاج ويسبب هذا ضغطا على اعصابك ويتسبب فى زيادة التوتر فى العلاقة وكل ما تحتاجه الآن هو أن تتفهم مشاعرك وتعذر نفسك وتعرف أن مشاعرك طبيعية.

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

 

هذه الضغوط النفسية تسبب لك شعورًا بالاكتئاب والضغط وتشعر بالرغبة فى النوم طوال الوقت ما يؤثر على صحتك فحاول أن تستعين ببعض الأطعمة الصحية التى تحفز نشاطك وحاول أن تحصل على بعض الاسترخاء والهدوء.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

 

حاول أن تتعامل مع المتغيرات المحيطة بك بهدوء أكبر كى لا تتكبد خسائر فادحة على الصعيدين المهنى والاجتماعى وتندم فيما بعد.


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مصر 365

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