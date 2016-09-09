"إفهـم مكـانـك"..آخر إبـداعات حمدان بن محمد

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يوم أمس، قصيدة نبطية، ضمن فيها سموه العديد من درر الحكمة وكنوزها، من خلال رسالة شعرية رائعة ، قدم فيها وصفة النجاح والهمة والطموح والأمل، وحملت القصيدة عنوان «افهم مكانك..»، حيث درب الإنسان تضيئه أحلامهُ وأمنياته الكبيرة، بغض النظر عن موقعه ومكانه.

يا اصْحابنا يا أهْلِ الوجوه السّفيرة

وعزّام لي فالوقت مِثل الذّخيرة

عندي قِصيدة قافِيتْها مثيرة

كتبتها قبْل أمسْ عندَ الظهيرة

نار الهجوسْ اللندنية سِعيرة

يللي تدوّر للنجاح ونظيره

أنك من أصحاب العقول المَنيرة

أبا أسألِك سؤال ما فيه غيرة

عندك صبر امْن الحياة المريرة

خلّك كبير وأمنياتك كبيرة

وإن كان لا.. خلْ أمنياتِك صغيرة

الدافع الْ داخلكْ ما يستثيره

خلْ الأمل إِيصاحِبِك في المسيرة

ترى الطموحْ إِيحكمك كِْل ديرة

وقّفْ بِفكرك للزمان وجديره

واقدم إذا كان التقدّام خيرة

ولا تتّهور تدخلْ بِكلْ حيرة

إِنّكْ تكونَ الأول فكلْ سيرة

ما كلْ ناسٍ بالمكانة جديرة

خلّكْ مِكانِكْ في الصّفوفْ الأخيرة

نادوا على عزّام عندي أمرْ هام

احتاجه إلى كثرو في دربي أخصام

وعزّام شاعرٍ عندَهْ بشعري إِلمام

وبعد ما كمّلت قلت نادوا العزّام

لو غصنَها الاخْضر تداعِبْه الأنسام

إقربْ.. بعد إقربْ.. بعد إقربْ ودام

ركّز معي واكتبْ مقولهْ بالأقلام

إجابته بتوجّهك وبشكلْ تام

إذا نعمْ.. من دون وسواس وأوهام

مهما تحاولْ تحبطك سودَ الأيام

لا تلعب بعقلك كبيراتْ الأحلام

سوى النجاح العذبْ من وحي وإلهام

واطمح طموح إِيحفزك للتقدّام

حتى لو أنك مَنْتْ مِنْ صِلْبْ حكام

إيسولف التاريخ عنك للأعوام

الاقدام له وقته وله وقت الاحجام

ولا تتّراخى فالتراخي تندّام

أو الأخير.. المسألة حسبةَ أرقام

لو بالغ فتضخيمها صوت الإعلام

حتى تِعَرفْ الفرقْ لا صرت قدّام