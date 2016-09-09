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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9 سبتمبر

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9 سبتمبر حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9 سبتمبر


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: يحعلك هذا اليوم تعيش حالة من الاكتفاء الذاتي إلا أن هذا الأمر لا يبعد القلق والتوتر عن أجواء العمل

عاطفياً: ابتعد عن أحد الأصدقاء المقرّبين جداً فهو قادر على قلب علاقتك بالشريك رأساً على عقب بسبب غيرته

صحياً: لا تحاول العودة إلى نظامك الغذائي السابق العشوائي، فإنك تهدم كل ما بنيته بسرعة


ابراج مكتوب
 

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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