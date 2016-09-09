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بسبب عقوبة فيفا.. ريال مدريد لا يستطيع استعادة خيسي

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بسبب عقوبة فيفا.. ريال مدريد لا يستطيع استعادة خيسي بسبب عقوبة فيفا.. ريال مدريد لا يستطيع استعادة خيسي

كشفت أخبار "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن نادي ريال مدريد لا يستطيع استعادة لاعبه خيسي رودريجيز الذي رحل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبسبب العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ريال مدريد بإيقافه عن التعاقدات حتى عام 2018 لم يتمكن من التعاقد مع أي لاعب. (طالع التفاصيل)

وانضم المهاجم خيسي رودريجيز لصفوف النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة مقابل 23 مليون يورو.

ووضع ريال مدريد شرطا في تعاقد اللاعب وناديه يتيح له شراء خيسي مرة أخرى بنفس المبلغ إذا قرر سان جيرمان بيعه، إذا لم يتواجد نادي آخر يرغب في التعاقد معه.

لكن بعد قرار عقوبة ريال مدريد لن يستطيع التعاقد مع اللاعب إذا قرر سان جيرمان بيعه في الصيف المقبل أو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى في حالة عدم وجود أندية ترغب في التعاقد معه.

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