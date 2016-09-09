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الرقابة الإدارية ببور سعيد تشن حملة مكبرة على محطات "البنزين"

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الرقابة الإدارية ببور سعيد تشن حملة مكبرة على محطات "البنزين" الرقابة الإدارية ببور سعيد تشن حملة مكبرة على محطات "البنزين"

>كتب محمد إبراهيم

 

 

 

 

 

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بور سعيد برئاسة العميد أحمد رمضان، حملات مفاجئة على مدار يومين وفحصت جميع محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود وصحة التصرف فيه بالبيع للمواطن.

 

وقاد العقيد شريف أبو الدهب نائب رئيس مدير فرع الرقابة الادارية ببور سعيد، الحملة بالتنسيق ومشاركة الحملات ضباطا من الإدارة العامة لمباحث ، مفتشى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومفتشى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وجاءت فى سياق ما تبذله الهيئة من جهد فى الرقابة وضبط المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين والتأكد من توافر السلع بالأسواق.

وأسفر الحملة على انتظام جميع محطات الوقود فى المحافظة، وتبين أيضا عطل فى إحدى المحطات، وعلى الفور قامت الحملة بالتواصل مع مركز الصيانة وتم إصلاح العطل لتشغيل جميع قوة المحطة،كما تم أخذ عينات من محطات البنزين لتحليلها فى المعامل لبيان جودة الوقود وعم غشه.

 


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مصر 365

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