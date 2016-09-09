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بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى الملك الصالح لإجراء أعمال تطوير

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بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى الملك الصالح لإجراء أعمال تطوير بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى الملك الصالح لإجراء أعمال تطوير

>كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، عملية الإغلاق الجزئى لكوبرى الملك الصالح، لإجراء أعمال إصلاحات فى الاتجاه القادم من كورنيش النيل وفى طريقه إلى المعادى، ووضعت إدارة المرور حواجز حديدية لمنع وقوع أى مرورية بمحيط الأعمال.

 

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال ستكون بدون إجراء أى تحويلات مرورية ليلاً ونهارًا حتى الساعة السادسة صباح بعد غد الأحد، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.


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مصر 365

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