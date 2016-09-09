أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أطعمة ومشروبات تقتل الرغبة الجنسية.. أبرزها الجبن والقهوة

Google+ Print
أطعمة ومشروبات تقتل الرغبة الجنسية.. أبرزها الجبن والقهوة أطعمة ومشروبات تقتل الرغبة الجنسية.. أبرزها الجبن والقهوة

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض الأطعمة الشائعة التى يمكن أن تقتل الرغبة الجنسية، كما يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات أخرى مثل عدم الانتصاب والبرود الجنسى عند النساء.

وذكر التقرير أن الأطعمة التى تؤثر على الرغبة الجنسية تشمل الآتى :

1.الجبن:

فهى من الأطعمة التى تقتل الرغبة الجنسية، لأن الجبن يحتوى على هرمونات الأبقار يمكن أن تؤدى إلى تقلبات فى الجسم وانخفاض الرغبة الجنسية.

2.النعناع:

إذا كنت ترغب فى زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعى، تجنب شرب النعناع، لأنه يمكن أن يقلل من مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال.

3.رقائق الذرة:

وفقا لدراسة يمكن لتناوله فى وجبة الإفطار فى الصباح أن يخفض الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء .

4.القهوة:

فهى من المشروبات التى تقتل الرغبة الجنسية، وتزيد فى بعض الأحيان من مستويات القلق.

5.الفشار:

من العلاجات الطبيعية لزيادة الرغبة الجنسية تجنب الفشار، لأنه قد يحتوى على مادة كيميائية تسمى التفلون، وهى مادة كيميائية تقلل من هرمون التستوستيرون عند الرجال.

6.المشروبات الغازية:

إذا كنت ترغب فى زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعى، تجنب شرب المشروبات الغازية، وذلك لاحتوائها على السكر الذى يمكن أن يتسبب فى خلل هرمونى ينتج عنه انخفاض الرغبة الجنسية . 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365