أطعمة ومشروبات تقتل الرغبة الجنسية.. أبرزها الجبن والقهوة

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض الأطعمة الشائعة التى يمكن أن تقتل الرغبة الجنسية، كما يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات أخرى مثل عدم الانتصاب والبرود الجنسى عند النساء.

وذكر التقرير أن الأطعمة التى تؤثر على الرغبة الجنسية تشمل الآتى :

1.الجبن:

فهى من الأطعمة التى تقتل الرغبة الجنسية، لأن الجبن يحتوى على هرمونات الأبقار يمكن أن تؤدى إلى تقلبات فى الجسم وانخفاض الرغبة الجنسية.

2.النعناع:

إذا كنت ترغب فى زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعى، تجنب شرب النعناع، لأنه يمكن أن يقلل من مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال.

3.رقائق الذرة:

وفقا لدراسة يمكن لتناوله فى وجبة الإفطار فى الصباح أن يخفض الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء .

4.القهوة:

فهى من المشروبات التى تقتل الرغبة الجنسية، وتزيد فى بعض الأحيان من مستويات القلق.

5.الفشار:

من العلاجات الطبيعية لزيادة الرغبة الجنسية تجنب الفشار، لأنه قد يحتوى على مادة كيميائية تسمى التفلون، وهى مادة كيميائية تقلل من هرمون التستوستيرون عند الرجال.

6.المشروبات الغازية:

إذا كنت ترغب فى زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعى، تجنب شرب المشروبات الغازية، وذلك لاحتوائها على السكر الذى يمكن أن يتسبب فى خلل هرمونى ينتج عنه انخفاض الرغبة الجنسية .