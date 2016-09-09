حظك اليوم برج الجدي الجمعة 9 سبتمبر

برج الجدي



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: ينتقل جوبيتير إلى برج الميزان، ما قد يعني مهمة جديدة تتولاها أو مسؤولية كبيرة تلقى على عاتقك لكن يخشى أن تفقد الثقة بالنفس

عاطفياً: إشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام الآتية

صحياً: تعاود القيام بالتمارين الرياضية المعتادة، بعدما انقطعت عنها بسبب انشغالاتك المهنية الطارئة

ابراج مكتوب



تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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