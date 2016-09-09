أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هيلاري كلينتون تعد بحماية التفوق العسكري الإسرائيلي في حال فوزها بالرئاسة

Google+ Print
هيلاري كلينتون تعد بحماية التفوق العسكري الإسرائيلي في حال فوزها بالرئاسة هيلاري كلينتون تعد بحماية التفوق العسكري الإسرائيلي في حال فوزها بالرئاسة

المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون

أكدت مرشحة الحزب الديموقراطي إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أنه في حال فوزها في الانتخابات فإنها ستعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضمان تفوق اسرائيل العسكري الاستراتيجي.

وقالت كلينتون في تصريحات اليوم  الخميس ” ما يجب فعله قبل كل شيء هو أن نضمن أن يكون التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي لا مثيل له”.

وأضافت إن اسرائيل يجب أن تقلق في حال امكانية فوز منافسها دونالد , مشيرة إلى أنه لن يسعى الى وقف تصرفات الرئيس الروسي في سوريا ولكنه يفضل منح بطاقة مفتوحة كاملة لبوتين ليفعل ما يريده بالقرب من إسرائيل.

وتتفاوض واشنطن وإسرائيل منذ شهور عديدة على شروط اتفاق مساعدات دفاعية جديد لمدة 10 سنوات ليحل محل الاتفاق الحالي الذي ينتهي سريانه عام 2018 , وتقدر قيمته بأكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»