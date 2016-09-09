هيلاري كلينتون تعد بحماية التفوق العسكري الإسرائيلي في حال فوزها بالرئاسة

أكدت مرشحة الحزب الديموقراطي إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أنه في حال فوزها في الانتخابات فإنها ستعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضمان تفوق اسرائيل العسكري الاستراتيجي.

وقالت كلينتون في تصريحات اليوم الخميس ” ما يجب فعله قبل كل شيء هو أن نضمن أن يكون التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي لا مثيل له”.

وأضافت إن اسرائيل يجب أن تقلق في حال امكانية فوز منافسها دونالد ترامب , مشيرة إلى أنه لن يسعى الى وقف تصرفات الرئيس الروسي في سوريا ولكنه يفضل منح بطاقة مفتوحة كاملة لبوتين ليفعل ما يريده بالقرب من إسرائيل.

وتتفاوض واشنطن وإسرائيل منذ شهور عديدة على شروط اتفاق مساعدات دفاعية جديد لمدة 10 سنوات ليحل محل الاتفاق الحالي الذي ينتهي سريانه عام 2018 , وتقدر قيمته بأكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا.

أ ش أ