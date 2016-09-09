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البابا تواضروس الثاني يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

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البابا تواضروس الثاني يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك البابا تواضروس الثاني يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

البابا تواضروس_أرشيفية

بعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا تواضروس الثاني, في برقيته, “يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم وإلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مصلين إلى الله أن يمنحكم العون الكامل لتستكملوا مسيرتكم المخلصة نحو النهضة الشاملة في بناء الحديثة والتي به تستعيد مكانتها المرموقة بين دول العالم بما يحقق طموحات المصريين في مستقبل مشرق يليق بمصرنا الحبيبة .. دمتم محروسين بعناية اله وحفظه”.

أ ش أ

 

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