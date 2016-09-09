تقرير في الجول – بعد صدمة الفيفا.. كيف ورط ريال مدريد نفسه

وجد نادي ريال مدريد نفسه في مأزق بعدما تعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمنعه من التعاقد مع اللاعبين حتى بداية عام 2018. (طالع التفاصيل)

وبذلك أصبح ريال مدريد مجبرا على إكمال الموسم الحالي وخوض الدور الأول من الموسم المقبل بنفس قائمة اللاعبين الحالية، ما يجعل موقفه ضعيف بالمقارنة مع منافسيه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد بعدما فاز الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، لم يدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الحالي سوى بالتعاقد مع لاعبه السابق ألفارو موراتا من يوفنتوس الإيطالي. بالإضافة إلى عودة الثنائي فابيو كوينتراو وماركو أسينسيو من الإعارة مع تصعيد الثنائي الشاب بورخا مايورال وماركوس لورينتي للفريق الأول.

والسؤال هنا كيف سيكمل ريال مدريد الموسم الحالي وكيف سيبدأ الموسم المقبل؟.. وبأي طريقة سيلعب الفريق الملكي وكيف سيتغلب على الغيابات والإصابات والإجهاد الذي يتعرض له اللاعبين طوال الموسم بسبب ضغط المباريات وقوة المنافسة.

في خط الدفاع سيعاني ريال مدريد كثيرا نظرا لتقدم السن بالمدافع البرتغالي بيبي الذي يبلغ حاليا 33 عاما، ومع بداية عام 2018 سيكون قريبا من عامه الـ35.

الثنائي الأساسي حاليا بيبي وسيرجيو راموس يوجد لهما بديل واحد فقط على مستوى مميز وهو رافييل فاران، بينما المدافع الرابع في قائمة ريال مدريد هو ناتشو فيرنانديز الذي لا يشارك كثيرا.

كذلك سيعاني ريال مدريد من عدم وجود البديل المميز في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، مارسيلو في الجانب الأيسر يعوض غيابه البرتغالي فابيو كوينتراو الذي قضى الموسم الماضي معارا لموناكو، ولم يشارك أساسيا مع البرتغال في بطولة الأمم الأوروبية.

بينما على الجانب الأيمن نجد أن البرازيلي دانيلو هو بديل اللاعب الأساسي داني كارفاخال.

على مستوى خط الهجوم يمتلك الريال الثنائي كريم بنزيما وألفارو موراتا فقط، فيما يعاني من عدم وجود لاعبين مميزين ليكونوا بدلاء للأساسيين مثل كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، والبدلاء هنا في مركز الجناح الأيمن والأيسر هما الثنائي الشاب لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وبالتأكيد يفقتد اللاعبان للخبرة.

ورغم تمتع ريال مدريد بخط وسط قوي بتواجد الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو، إلا أن البديل في خط الوسط ليس على مستوى اللاعب الأساسي مثل جيمس رودريجيز الذي يمر بفترة تراجع مستوى، وإيسكو رودريجيز وماتيو كوفاسيتش.

أين التدعيمات

ورغم أن ريال مدريد كان على علم بالتحقيق في أمر عقوبته قبل إصدارها لم يحاول إبرام صفقات قوية رغم وجود عددا كبيرا من اللاعبين كان انتقالهم لريال مدريد سيكون سهلا مثل أندري جوميز الذي كان قريبا من الملكي وتحولت وجهته في ساعات قليلة للانضمام لبرشلونة.

وبخلاف جوميز كان أمام ريال مدريد فرصة للتعاقد مع بول بوجبا لاعب يوفنتوس السابق ومانشستر يونايتد الحالي، الذي أكدت الصحافة الإيطالية كثيرا أنه ينتظر عرض الملكي، بالإضافة إلى الصداقة التي تجمعه مع زيدان وكان سيغضط عليه للانضمام لصفوف الملكي، وفي النهاية انتقل بوجبا للفريق الإنجليزي.

كذلك كانت أمام ريال مدريد فرصة كثيرة للتعاقد مع بعض اللاعبين المنتهي عقودهم مع أنديتهم مثل زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، الذي انتقل لمانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، وكان إذا انضم لريال مدريد سيكون خير تدعيم لخط الهجوم لما يمتلكه من خبرة أوروبية كبيرة.

ريال مدريد يعاني بالفعل منذ انطلاق الموسم الحالي واضطر للعب مباراة السوبر الأوروبي أمام إشبيلية بمجموعة من الشباب والبدلاء لتعويض غياب النجوم الأساسيين مثل رونالدو وبيبي وتوني كروس والحارس كيلور نافاس الذي يعاني من إصابة يغيب بسببها عن الملاعب حتى الآن.

واستمرت معاناة الريال في الدوري الإسباني في الجولات الثلاث الأولى من المسابقة في خط الهجوم لغياب رونالدو وكذلك في مركز حراسة المرمى لغياب نافاس. فهل يستطيع ريال مدريد التغلب على هذه الفترة التي سيكملها دون التعاقد مع أي لاعب جديد؟.