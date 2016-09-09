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فيلايني: اتمنى مكافأة مورينيو

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فيلايني: اتمنى مكافأة مورينيو فيلايني: اتمنى مكافأة مورينيو

كشف مروان فيلايني لاعب وسط مانشستر يونايتد عن رغبته في مكافأة جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بعدما وثق في قدراته الفنية والبدنية واعتمد عليه أساسيا في جميع مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال فيلايني لشبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "مورينيو له تأثير كبير على اللاعبين، ويثق في أفراد فريقه بنسبة 200% وهذه من أفضل مميزاته".

وأضاف "هو يعرف ما يمكنني تقديمه في المباريات، تحدث معي في اليوم الأول عندما وصلت للفريق بعد فترة الراحة وأكد لي أنه يثق في إمكانياتي".

وتابع "من وقتها وأنا أتدرب بشكل جيد كما أفعل دائما من أجل تقديم أفضل ما لدي في المباريات".

وأتم تصريحاته "أتمنى تقديم مستوى مميز في المباريات المقبلة لمكافأة المدرب على ثقته الكبيرة في قدراتي".

وظهر اللاعب البلجيكي بمستوى جيد منذ انطلاق الدوري الإنجليزي مع جوزيه مورينيو الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد في الصيف الحالي خلفا للهولندي لويس فان جال.

ويستعد يونايتد لمواجهة مانشستر سيتي السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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