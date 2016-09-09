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إبراهيموفيتش: ماذا أفتقد في سان جيرمان؟ راتبي الكبير

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إبراهيموفيتش: ماذا أفتقد في سان جيرمان؟ راتبي الكبير إبراهيموفيتش: ماذا أفتقد في سان جيرمان؟ راتبي الكبير

أجاب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد على سؤال أحد الصحفيين عن الشيء الذي يفتقده في ناديه السابق باريس سان جيرمان.

وخلال مقابلة مع قناة SFR الفرنسية للحديث عن دربي مانشسر، وجه المذيع سؤالا لإبراهيموفيتش قائلا: ما الشيء الذي تفتقده الآن في ناديك السابق باريس سان جيرمان؟، ليرد زلاتان مبتسما "راتبي الكبير هو الشيء الوحيد الذي افتقده".

وأضاف زلاتان خلال المقابلة: "لا أفتقد الحياة في باريس بالوقت الحالي".

وعن حظوظ سان جيرمان في الفوز بدوري أبطال أوروبا قال: "أعتقد أن الفريق في الوقت الحالي قوي جدا، أعرف سياسة النادي وهي الفوز بكل شيء ولكن التتويج بالألقاب الأوروبية يحتاج لعمل شاق".

وتابع "الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في الوقت الحالي مع مدرب لديه فلسفة رائعة لكن يحتاج للصبر حتى ينفذ أفكاره في الملعب".

وقضى النجم السويدي 4 مواسم مع الفريق الفرنسي قبل أن ينضم بداية هذا الموسم لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويستعد حاليا زلاتان لمباراة دربي مانشستر أمام مانشستر سيتي السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويصدر إبراهيموفيتش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 جولات برصيد 3 أهداف بالتساوي مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

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