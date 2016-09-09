تقرير في الجول – مورينيو ودفاع يونايتد الأسعد بغياب أجويرو عن دربي مانشستر

على عكس عشاق ورواد لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي سيكون جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد ودفاع فريقه الأسعد بإيقاف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ويغيب أجويرو عن دربي مدينة مانشستر السبت المقبل، وذلك بعد السلوك غير الرياضي الذي فعله أمام وست هام الأسبوع قبل الماضي.

المهاجم الأرجنتيني كان دائما ما يكون على الموعد لهز الشباك وكسر دفاعات يونايتد في لقاءات الدربي خلال فترة تواجده في إنجلترا من 2011 وحتى الآن.

خلال 9 مواجهات سابقة لأجويرو ضد يونايتد نجح الأرجنتيني في زيارة الشباك 8 مرات في 6 مباريات، فلم يغب عن التهديف سوى في 3 مباريات وغاب شخصيا عن مباراتين للإصابة ومباراة أخرى لتواجده على مقاعد البدلاء وستكون مباراة السبت هي الرابعة التي يغيب فيها أجويرو عن دربي مانشستر.

مانشستر سيتي خسر ثالث هدافيه التاريخيين في مباريات الدربي برصيد 8 أهداف حيث يتأخر أجويرو بهدفين عن الثنائي جوي هايس وفرانسيس لي أصحاب الأهداف الـ10 أهداف وهو ما يعني تأجيل اقترابه من رقمهم لعدة شهور لحين مواجهة الدور الثاني.

الدربي الأول الذي ظهر فيه أجويرو كان في أكتوبر 2011 وهو اللقاء التاريخي الذي انتهى بفوز سيتي بستة أهداف مقابل هدف وسجل أجويرو في تلك المباراة هدفه الأول في لقاءات الدربي.

أجويرو سجل في مرتين هدفين في مباراة الدربي، الأولى كان في سبتمبر 2012 في فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف، والثانية في أبريل 2015 في هزيمة سيتي أمام الشياطين الحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أهداف أجويرو الثمانية في مرمى مانشستر يونايتد جاءت بواقع 7 أهداف في الدوري الإنجليزي، وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي في مبارة خسرها سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.