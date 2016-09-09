حظك اليوم برج القوس الجمعة 9 سبتمبر

برج القوس



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: يسجل الفلك حدثاً مهماً هو خروج جوبيتير من معاكستك، إذ ينتقل إلى برج الميزان ليحالفك ويخفف عنك بعض الضغوط

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في علاقة جديدة في غضون أيام

صحياً: الأمور وصلت إلى حدّ خطر، بادر إلى ممارسة ما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي

ابراج مكتوب



لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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