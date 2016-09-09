الأهلي ونجوم المستقبل يوضحان لـ في الجول حقيقة ' 4 ملايين ' في إسلام الفار

هل بالفعل كلفت صفقة انتقال إسلام الفار من نجوم المستقبل إلى الأهلي 4 ملايين جنيه؟ سؤال يُجيب عنه مسؤول داخل مجلس إدارة النادي ورئيس نادي نجوم المستقبل.

الأهلي ضم الشاب إسلام الفار من نجوم المستقبل لمدة 5 سنوات قبل أن يقرر إعارته إلى نادي أسوان. (طالع التفاصيل)

وخرج محمد شيحة وكيل إسلام الفار ليتحدث عن قيمة الصفقة مشيرا إلى "الأهلي دفع 4 ملايين من أجل ضم نجم نجوم المستقبل. (طالع التفاصيل)

فما صحة ذلك؟

FilGoal.com توجه بالسؤال إلى أحد مسؤولي القلعة الحمراء والذي فضل عدم ذكره اسمه، ليُجيب قائلا: "لا يوجد أي أساس من الصحة بخصوص ما قيل عن إسلام الفار".

وأوضح "الرقم الذي تم تسويقه بخصوص سعر إسلام الفار ليس صحيحا على الإطلاق. البعض يتعمد ذكر أنباء ليست صحيحة دائما".

رد نجوم المستقبل

على الجانب ذاته تحدث محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل لـFilGoal.com عن سعر إسلام الفار قائلا: "الاتفاق المالي مع الأهلي كان مناسبا وبرضا الطرفين".

وواصل "لم يحدث أي جدال أو أزمات بخصوص سعر إسلام الفار. ولكن لا يمكنني الإفصاح عن أرقام الصفقة".

وأتم "تلك الأمور ملكية للاعب ونادي الأهلي ونادي نجوم المستقبل. أمور لا تخص الرأي العام".

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