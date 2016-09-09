مخضرمون #في_الدوري - أحمد عيد يكشف ' أفضل لحظة بسبب الزمالك ' والأسوأ من الأهلي

عندما نتحدث عن أكثر من ظهر في الدوري المصري بالتأكيد يجب علينا ذكر أحمد عيد عبد الملك. لما لا ويستعد اللاعب لخوض موسمه الـ15 في مسابقة الدوري المصري.

FilGoal.com قبل بداية الدوري يحاور هؤلاء المخضرمين الذين بالطبع يعطون المسابقة ثراء كبيرا، واليوم حديثنا مع أحمد عيد عبد الملك ومخضرمون #في_الدوري.

طالع أيضا

مخضرمون #في_الدوري – عبد المنصف يتحدث عن مباراة الـ6/1 "مصدر قوته"

مخضرمون #في_الدوري – أمير عبد الحميد يكشف لـ في الجول عن ظلم دفعه للتألق.. ومقارنة بالحضري

ما سر استمرارك في الملاعب حتى الآن؟ بهذا السؤال بدأ FilGoal.com حديثه مع أحمد عيد عبد الملك والذي قال: "سر استمراري في الملاعب حتى الآن هو نجاحي في الحفاظ علي نفسي. أتدرب بجدية ولا أبخل على نفسي بأي جهد حتى أصبح لائقاً للمشاركة في المباريات".

"حينما تكون لاعب كرة قدم وتتقدم في العمر، يجب عليك أن تواكب تطور كرة القدم، أصبحت لعبة أسرع في وقتنا الحالي، لذلك إذا كنت تريد الاستمرار فعليك بذل جهدا مضاعفا في التدريبات لتكون قادرا على ذلك".

"أحافظ على كل شيء حتى أصبح قادرا على الاستمرار في الملاعب، والتدريبات تمنحني قوة أكبر للعطاء وتقليل الأخطاء في الملاعب".

أفضل لحظة والأسوأ في مشوارك؟

يُجيب أحمد عيد لـFilGoal.com قائلا: "وقت تتويج الزمالك بدرع الدوري بالطبع الموسم قبل الماضي، هي أفضل لحظات مرت علي كلاعب كرة قدم".

"أنا زملكاوي قبل أن أكون لاعبا. لحظة الفرحة كانت مضاعفة بأن تكون زملكاويا وتشارك في استعادة اللقب لناديك بعد فترة غياب".

ماذا عن الأسوأ؟ يواصل حديثه قائلا: "حين خسرنا كأس السوبر المصري أمام الأهلي الموسم قبل الماضي. البعض أعتقد أن الأمر سيؤثر علينا لكن نجحنا بعد ذلك في تعويض الجماهير بلقبي الدوري والكأس".