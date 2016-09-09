الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاصدار قرار لرفض الاستيطان الإسرائيلي

دعا مجلس الجامعة العربية مجلس الأمن لإصدار قرار لتجديد رفض وإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 واعتبارها عقبة أساسية في طريق السلام وحل الدولتين وإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف وإنهاء هذه السياسة الاستعمارية غير القانونية الممنهجة والمتصاعدة وتكليف اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بالتنسيق عربيا ودوليا لطرح وتبني مشروع قرار في هذا الشأن يصدر عن مجلس الأمن .

ورحب المجلس في قرارات أصدرها في ختام أعمال الدورة الـ146 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة تونس مساء اليوم الخميس بشأن قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي بالجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المبادرة الفرنسية التي تم في إطارها عقد اجتماع وزاري دولي في باريس يوم 2016/6/3، وصدر عنه بيان مشترك أكد على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم على أساس قرارات مجلس الأمن وخاصة قراري 242 (1967) و338 (1973) وأهمية تنفيذ مبادرة السلام العربية.

والتأكيد على متابعة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016 وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ وفي هذا السياق التنويه بترحيب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الفرنسية ودعمها لها وكذلك دعم الجهود المصرية الأخيرة لدفع عملية السلام.

وطالب المجلس مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

أ ش أ