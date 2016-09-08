مصر للطيران تبدأ رحلات الشحن الجوي إلى مطار رأس الخيمة الدولي

أعلن الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، اليوم الخميس، انطلاق أولى رحلات الشركة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار رأس الخيمة، وسوف تبدأ برحلة أسبوعية مع التوقع بزيادة عدد الرحلات فى الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف “جوهر” قائلًا تعتبر هذه الخطوة إيجابية من خلال توفير فرص للمنتجات وخدمات الشحن من قبل شركة مصر للطيران، وتشجيع وزيادة الإنتاجية من بوابات النقل الجوي، وعمليات الشحن من وإلى رأس الخيمة وخلق فرص لزيادة التنمية الاقتصادية والخدماتية وفتح بوابة أخرى للاستيراد والتصدير فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر حفل استقبال أول طائرة لشركة مصرللطيران للشحن الجوي فى مطار رأس الخيمة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني فى رأس الخيمة والذي أعرب عن سعادته بالناقل الجوي المصري، وأكد دعمه الكامل له فى مطار رأس الخيمة لضمان زيادة عمليات النقل الجوي.

ومن جانبه، علق محمد قاذي الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولى قائلًا ” يسرنا أن نرحب بشركة مصر للطيران للشحن الجوي فى مطار رأس الخيمة الدولي، ونتطلع قدمًا للعمل بشكل وثيق مع شركة الطيران لزيادة عدد الرحلات والجهات من وإلى مطار رأس الخيمة الدولي في المستقبل القريب ومع مصر للطيران، نحن على ثقة بأن لدينا شريكًا قويًا ومميزًا للعمل معه وتنمية التجارة بين البلدين، والعمليات الحالية ستكون رحلة أسبوعية من القاهرة إلى رأس الخيمة ومن المخطط ان تمتد الي وجهات أخرى”.