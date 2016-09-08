أهالي بنبان بأسوان يتعدون علي عامل مزلقان محطة القطار بالضرب

مراسل«ONA»:

قام مجموعة من المواطنين بالتعدى على عامل مزلقان بنبان بدراو بالضرب ، لرفضه فتح المزلقان لهم أثناء عبور القطار رقم 163 المتجه من “أسوان للاسكندرية “.

وكان مأمور مركز شرطة “دراو” قد تلقى بلاغًا من “عبد الرحمن هاشم عبد الله”، 43 سنة – مساعد بلوك بهيئة سكة حديد أسوان ، ومقيم الجعافرة – دائرة المركز ، بتضرره من محمود شريف [ لا يعلم باقي بياناته ] وآخرين ، بالتعدي عليه بالضرب وتحطيم التليفون الخاص بالمزلقان،على إثر قيامه بغلق مزلقان بنبان – دائرة المركز،حال مرور القطار رقم ( 163 ) [ أسوان / الاسكندرية] ، نتج عن ذلك إصابته [ بجروح سطحيه وكدمات متفرقة بالجسم ] وتم إسعافه بمستشفى دراو المركزي .

تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 3422 / 2016 م ) جنح المركز، وجاري العرض علي النيابة العامة.