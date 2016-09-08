محامى حسين سالم: موكلى لم يخطر رسميا حتى الآن بإلغاء التحفظ على أمواله

قال الدكتور محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله لم يخطر حتى الآن من الجهات المعنية رسميا بإجراءات رفع اسمه من قوائم المتحفظ على أمواله فى الداخل أوالخارج وكذلك إلغاء النشرة الحمراء بحقه، وأن الإجراء الوحيد الذى تم تمكينه منه هو إعادة إجراءات محاكمته فى القضايا المتهم فيها .

وأوضح "كبيش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة مكنته من اتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة فى 4 قضايا صادر بها أحكام غيابية ضد موكله والتى من المقرر أن يتم تحديد جلسة لكل قضية يتم تقديم فيها عقد التصالح المبرم بين رجل الأعمال حسين سالم والدولة وذلك للحصول على حكم بانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده .

وأشار أنه على الرغم من تمكينه من إعادة إجراءات المحاكمة إلا أن موكله لم يخطر بقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة، بمخاطبة نظرائه فى سويسرا وإسبانيا وهونج كونج، لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال فى الخارج ومخاطبة الإنتربول الدولى لرفعهم من النشرة الحمراء ولم يتم رفع اسمه كذلك من المتحفظ على أموالهم فى الداخل .