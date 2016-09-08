برلماني : مجلس النواب الحالي حقق إنجازات ليس لها مثيل

قال عضو مجلس النواب اللواء صلاح أبو هميلة، اليوم الخميس، إن البرلمان الحالي يُعد المجلس الوحيد الذي حقق إنجازات ليس لها مثيل، وذلك إذا ما تم مقارنته بالمجالس السابقة.

وأضاف أبو هميلة خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، “أحيي الشعب المصري على تحمله ارتفاع غلاء الأسعار من فواتير الكهرباء والغاز، وكذلك فترة الإصلاحات الاقتصادية المقبلة”.

وتابع أن قطاع الأدوية في مصر يحتاج إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق على غرار لجنة فساد توريد القمح، وذلك لفحص خامات الأدوية وصولاً لبيعها للمرضى، قائلًا “هناك تجاوزات كثيرة تحدث في هذا القطاع”.

وأوضح أبو هميلة أن لجان تقصي الحقائق البرلمانية تعد مكملة لدور الأجهزة الرقابية، مؤكدًا أن مؤسسة الرئاسة أطلقت يد مؤسسة الرقابة الإدارية لمواجهة الفساد.