ضبط 2 طن زبدة فاسدة قبل طرحها بالأسواق ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

شنت مباحث التموين ببني سويف،اليوم الخميس، حملة تفتيشية مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية قادها المقدم محمد محفوظ رئيس المباحث وعددًا من معاونيه .

ونجحت الحملة التي شارك بها الرائد أحمد علي، وكيل قسم مباحث التموين والنقيب معتز حاتم معاون القسم، في ضبط شخصين يديران مصنع تحت بير السلم يعمل بدون ترخيص بمركز ناصر وبداخله 2 طن زبدة منتهية الصلاحية وفاسدة معدة لطرحها بالأسواق قبل عيد الأضحي .

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي المتهمين والكميات المضبوطة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.