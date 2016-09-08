رويترز عن لجنة بالأمم المتحدة: جنوب السودان يشتري أسلحة بينما ينهار اقتصاده

قال مراقبون للعقوبات بالأمم المتحدة في تقرير سري اطلعت عليه رويترز يوم الخميس إن حكومة جنوب السودان حصلت على طائرتين مقاتلتين وشاحنات محملة بذخائر الأسلحة الصغيرة وتسعى لصنع طلقات الرصاص في حين لم تحصل قوات المعارضة على أي شحنات كبيرة من الأسلحة.

كما قالوا إن الأطراف الحكومية المسلحة تفرض “قيودا متعمدة على الحركة” على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحذروا من أن اقتصاد أحدث دولة في العالم انهار فعليا بسبب سياسات الحكومة التي تشمل شراء أسلحة بدلا من تمويل الخدمات الاجتماعية.

ويعزز التقرير بشأن تدفق الأسلحة والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها جنوب السودان منذ تشكيل حكومة انتقالية في أبريل نيسان قضية فرض حظر للسلاح وهو تحرك أوصى به المراقبون في مجلس الأمن في يناير كانون الثاني. كما دعا الأمين العام للمنظمة الدولية بان جي مون إلى حظر للسلاح.