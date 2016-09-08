مصرع تاجر تموين بسبب خلافات عائلية بين أبناء عمومة في قنا

مراسل«ONA»:

لقي تاجر تموين مصرعه، اليوم الخميس، إثر إصابته بطلق ناري، بسبب خلافات عائلية بين أبناء عمومة بأ بوتشت بمحافظة قنا .

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع تاجر بأبوتشت.

كشفت التحريات مصرع “مصطفى . ع”، 36 سنة – تاجر تموين إثر إصابته بطلقات نارية ، إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات عائلية بين أبناء عمومة بقرية العليمات التابعة للبحري سمهود بأبوتشت .

تم نقل الجثة إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، بينما تكثف الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت، برئاسة العقيد أحمد فجر رئيس فرع البحث الجنائي، من جهودها، للقبض على المتهمين وفرض كردون آمني بين العائلتين.