بالوصفات.. طريقة عمل كبسة الدجاج مع المكسرات

تعد الكبسة من أشهى أكلات المطبخ الخليجي وأكثرها شهرة، وتعتمد الكبسة على الأرز الطويل الحبة غالبًا ما يتم طهيها مع اللحم أو لحم الضأن والماعز أو الدجاج واستحدث طرق للسمك والسي فود يتم طهيها بعدد من الطرق حسب الذوق، أما مع المكسرات والسمن أو بالزيت يتم تحضير كبسة الدجاج من الأرز البسمتي والبصل والدجاج والطماطم ومعجون الطماطم والزبيب والزيت و البهارات والتوابل والهيل والثوم والقرفة و الملح والمكسرات “الكاجو، الجوز، واللوز، البندق، الفستق”.

أولًا مقادير كبسة الدجاج:

1- ثلاثة أكواب من الأرز طويل الحبة المغسول و المنقوع في الماء لمدة نصف ساعة.

2- عدد قطع 2 دجاج بالجلد مقطع نصفين .

3- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

4- أربعة بصلات مقطعة مكعبات صغيرة .

5- أربعة حباب فلفل أخضر (حار) أو حسب الرغبة.

6- حبتين ليمون أسود.

7- نصف ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

8- عصير ليمونة.

9- ملعقتين كبيرة سمن حيواني.

10- أربعة ملاعق كبيرة زيت.

11- لوز وصنوبر وكاجو وجوز وزبيب وصفار الزعفران.

طريقة التحضير:

1- يتم في طاسة أو وعاء تحمير البصل في ملعقتين زيت حتى يكتسب اللون الذهبي.

2- من ثم يتم إضافة مسحوق الطماطم مع التقليب ثم إضافة الدجاج والملح والبهار و بهار الحب الخاص بالكبسة والفلفل الحار والليمون الأسود و يتم تركهم على نار هادئة لمدة عشر دقائق .

3- من ثم إضافة الماء الساخن ويترك لمدة ساعة حتى تستوي الدجاج عن أخرها يتم تصفية المرق و رفع الدجاج ووضعه داخل صينية ووضعه بالفرن من ثم يتم وضع الثوم والملح وصفار الزعفران والبهارات المطحونة وعصير الليمون و معلقة السمن وباقي معجون الطماطم ويدهن الدجاج من الجانبين ويدخل الفرن حتى تمام الاحمرار .

4- بعد تصفية المرق يتم وضعة داخل وعاء ويترك للغلي من ثم يتم إضافة الأرز طويل الحبة و يترك على نار هادئة ثم يتم تخفيض درجة حرارة النار وتركها حتى تجف تمامًا ويستوي الأرز .

5- يتم تحميص المكسرات الصنوبر واللوز والكاجو والجوز حتى يأخذوا اللون الذهبي ويتم وضعه على مجموعة من الخضروات البقدونس والجرجير لامتصاص الزيت أو تحميصها بالفرن وهو الأفضل، من ثم يحمص باقي البصل لحين يأخذ اللون الذهبي و يتم إضافة الزبيب والملح والبهار وصفار الزعفران ويتركوا دقيقتين على النار من ثم يغرف الطبق الأرز ثم الدجاج المحمر بالفرن ثم الخليط السابق والمكسرات في النهاية ، يقدم طريق الكبسة مع الحليب لامتصاص الحرارة خاصة لو كان الطبق حار.

وتقدم الكبسة مزينة بالبقدونس حسب الرغبة بجانب سلطة المخلل والدقوس كما في الخطوات التالية:

طريقة عمل سلطة المخلل:

المقادير:

– بصلتين مفرومين ناعم.

-جزرتين مبشورين.

-ثلاث حبات طماطم مقطع مفروم.

-5 قطع خيار مخلل.

-حزمة بقدونس مفرومة .

-قرن فلفل حار حسب الرغبة.

مقادير الصلصة :

نصف ملعقة سكر صغيرة مع ثلاث ملاعق زيت زيتون مع نصف ملعقة بابريكا مع ثلاث ملاعق خل ابيض مع أربعة ملاعق كاتشب.

أما الطريقة يتم خلط جميع المقادير سالفة الذكر وتركها في الثلاجة لمدة ساعتين لحين تحضير الكبسة من الممكن إضافة الذرة المشوي أو المسلوق للسلطة لإعطائها نكهة مميزة.

طريقة عمل الدقوس:

المقادير:

- أربعة حباب طماطم .

- فصين ثوم.

- كزبرة .

- نصف ليمونة معصورة .

- رشة ملح .

- قرن فلفل حار .

يتم خلط المقادير سالفة الذكر ووضعها بالثلاجة لحين التقديم من الممكن إضافة البامية أو الفاصوليا البيضاء والحمراء وقطع المشروم المشوية حسب الذوق.

تقدم الكبسة بجانب سلطة الدقوس و سلطة المخلل و كوب من الحليب الدافئ لامتصاص الحرارة.