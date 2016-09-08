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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى تصادم 3 سيارات بقنا‎

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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى تصادم 3 سيارات بقنا‎ مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى تصادم 3 سيارات بقنا‎

أرشيفية

مراسل«ONA»:

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 4 أخرين إثر تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوى الغربى “قنا – نجع حمادى” .

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بوقوع تصادم بالطريق الصحراوى الغربى .

كشفت التحريات وقوع تصادم بين 3 سيارات بينهم سيارتين ملاكى وأخرى نقل بالطريق الصحراوى الغربى “قنا – نجع حمادى” أمام قرية بركة، ونتج عنها مصرع كلا من “فضل . س”، 5 سنوات ، و”عبيد . ر”، 20 سنه ، وإصابة ” سيف . أ “، 47 سنه ، و”محمد . س”، 35 سنه ، و”مديحه . ي”، 40 سنه ، و “ساره . أ” ، 14 سنة .

تم نقلهم لمستشفى قنا العام ونجع حمادى التكاملى، لتلقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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