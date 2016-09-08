بالوصفات.. طرق عمل أشهر الحلويات الفرنسية

يتميز المطبخ الفرنسي بالذوق الفني والحس الفني المبدع، هو مطبخ قائم بذاته ولحلوياته نكهة ومذاق خاص جدًا.

وسوف تعرض لك «ONA» أشهر الحلويات الفرنسية بالسطور المقبلة :

1- الماكرون الفرنسي :

المكونات:

كوب و نصف سكر ناعم ، كوب لوز مطحون، ثلاثة ملاعق كاكاو ، ثلاث زلال بيض، ربع ملعقة ملح صغيرة، مقادير الكريمة، ثلاثة أرباع علبة الكريمة ونصف طوب شكولاتة، معلقة صغيرة مسحوق نسكويك معلقة صغيرة نسكافية.

طريقة التحضير:

تخلط الكريمة مع النسكويك والقهوة على نار متوسطة حتى تغلو ثم تطفو النار ويتم إضافة الشكولاتة، يتم طحن اللوز ثم نخلط الكاكاو و كوب السكر الناعم حتى يختلط الخليط، ثم نفصل بياض البيض عن الصفار ونخفق فقط البياض مع ربع معلقة صغيرة من الملح لمدة 3 دقائق حتى يصبح كثيف من ثم إضافة كوب السكر مع الاستمرار بالخفق لمدة دقيقتين ثم نخفق اللوز داخل بياض البيض ملعقة ملعقة بالتدريج حتى يستوعب جميع الكمية من ثم تقوم بإحضار أنبوب التزيين ونضع الخليط بداخله ثم على صنية مغطاة بورق زبدة نصب قطع من العجينة متباعدة عن بعضها البعض حتى تنتهي الكمية و نتركها ترتاح ساعة قبل الخبز، ونخبز الخليط في فرن حامي عشر دقائق و يترك ليبرد ثم ننتزع ورق الزبدة بعد 7 دقائق ثم نحضر فرشاة و ندهن بالكريمة ونكرر حتى ينتهي الكمية.

2- سوكسية الصينية:

المكونات وطريقة التحضير:

باكيت بسكويت سادة مربع الشكل لسهولة الرص علبتين من القشطة خمسة ملاعق حليب بودرة خمسة ملاعق كاكاو كبيرة خمسة ملاعق طعام كبيرة سكر معلقة صغيرة فانيلا فنحان حليب مذاب فيه معلقة سكر من أجل ترطيب البسكويت، يتم رص طبقات البسكويت داخل صينية زجاجية ثم نضع القليل من الحليب من ثم نخلط علبة القشطة مع السكر والفانيلا مع الحليب البودة والكاكاو والسكر بشكل جيد و نضع قليل من الخليط على أول صف بسكويت و هكذا حتى نكمل أربعة طبقات بسكويت من ثم نسكبها و تضع في الثلاجة لمدة ساعتين و تقدم باردة.

3- حلي ميل فوي :

المكونات :

مربعات عجينة البف باستري الجاهزة، كوب ونصف كاستر جاهز للحشو، معلقتين من جبن الماسكاربون، قليل من الشكولاته السوداء لتزيين.

طريقة التحضير:

عمل ثقوب داخل العجينة حتى لا تنتفخ وضع صينية فوق القطع وشويهم بالفرن على الصاج وتقلبهم حتى النضوج ثم نخلط الكاستر مع الجبن في صينية نضع ثلاث شرائح من العجين ثم الكاستر ثم التوزيع جيدًا ثم نضع أربعة مربعات فوقهم و نرصهم بحيث يخرج الكاستر ثم نضع طبقة ونفردها ثم نضع طبقة و نتهي ثم نزينها بالشكولاتة السائلة على الوجه.

4- حلوى الإكلير:

المكونات:

عجينة الشو، كأس دقيق، أربعة بيضات، وكوب ماء، ونصف كوب زبد، ورشة ملح، وملعقة صغيرة فانيليا، وشكولاتة نوتيلا و كاستر.

طريقة التحضير:

وضع الزبد والماء والملح على النار الهادئة وإضافة الدقيق قبل الغليان ومع التحريك ثم تترك لتبرد لمدة لا تقل عن عشر دقائق من ثم إضافة البيض مع الخفق السريع حتى يتشرب الخليط كل البيض ثم تضاف الفانيليا مع أول بيضة يتم وضع الخليط في كيس الحلواني ذو فتحات بمقاس 2 سم وإحماء الفرن وتترك لمدة 25 دقيقة بعد النضج يتم الحشو بالكاستر ويوضع الشكولاته فوقها من الأعلى.

5- تارت فاكهة:

المكونات:

علبة تارت سويتز جاهز وفاكهة حسب الذوق وكوب حليب وكوب كريمة طبخ صغير ونصف كوب سكر وفانيليا وملعقتين زبد و3 بيضات وملعقتين نشاء ذرة.

طريقة التحضير:

إخراج التارت من الأكياس بحذر لا يتكسر مع تجهيز الحشوة من ثم وضع الحليب مع كريمة الطبخ حتى الغليان على النار ثم خلط البيض والسكر والزبدة والنشا في وعاء من ثم وضع قليل من الحليب المغلي على خليط البيض بالتدريج حتى يتم تدفئته ولا يتقطع البيض عند الانتهاء يتم وضع الخليط على بعضه ثم إرجاعه على النار حتى يثقل وتغلق النار ويتم تفريغ الخليط بصحن ويغطى بالنايلون مع الضغط على وجه الخليط وعندما تبرد توضع على التارت و توضع الفاكهة.