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لوحة ظلال عيون للعيد من ماك

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لوحة ظلال عيون للعيد من ماك لوحة ظلال عيون للعيد من ماك

الخميس 08-09-2016 16:55

SMOKY METALLIC TIMES NINE الحصول على مظهرعيون معبرة لم يكن سهلاً من قبل.
SMOKY METALLIC TIMES NINE لوحة ظلال محدودة
الإصدار x9 صممت
حصرياً للعيد،
تطرح مجموعة من
الألوان المنسقة
المعدنية السموكي
لتقدم أمزجة لاتعد ولاتحصى.
والحصول على أقصى درجات التنوع،
تطرح اللوحة تركيبات
تتدرج ما بين الغير لامعة
إلى الحريرية إلى الفروست لابتكار
إطلالات للنهار والليل.
والأكثر من ذلك أن الألوان الـ 9
تتموضع في علبة بحجم الجيب
لسهولة الحمل.
هذا الآن مشهد جميل
ورائع للنظر.

Smoky Metallic Times Nine
Filament فضي بلاتيني (lustre)
Simple Sensation نيود متوسط وردي (matte)
Give Me Fire رمادي داكن وردي محايد (lustre)
By the Silver Moon أخضر محايد (veluxe pearl)
Just Twigged رمادي فاتح (satin)
Petrol فحمي متوسط (satin)
Richy-Rich برونزي مغبر ذهبي (lustre)
Black Factor أسود بني مطفي (matte)
Carbon أسود مركز (matte)

الفرشاة
228 Mini Shader

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سيدتي

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