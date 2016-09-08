مجموعة عطور جديدة من BOTTEGA VENETA

تقدم بوتيغا فينيتا "باركو بالاديانو" Parco Palladiano، مجموعة جديدة من العطور للنساء والرجال مستوحاة من الحدائق بأسلوب بالاديو لمنطقة فينيتو في ايطاليا ، حيث تأسست بوتيغا فينيتا في 1966. هذه العطور الستة هي من بنات أفكار مدير الابداع الفني توماس ماير الذي أشرف على ابتكارها، وثمرة تعاون ثلاثة من كبار صانعي العطور. كل عبير هو "رائحة عطرية مخادعة"، يجسد لحظات وتجارب مختلفة في حدائق بالاديو. تعرفي على تفاصيل هذه المجموعة مع سيدتي :

تذهب مجموعة Parco Palladiano عميقاً إلى قلب وجوهر بوتيغا فينيتا، وإلى جذورها الضاربة في تقاليد وجمال منطقة فينيتو. ومنطقة فينيتو هي البيت الطبيعي لبعض من أعظم الفنانين والحرفيين في العالم، المتميزين بالخبرات والمهارات المتوارثة من جيل إلى جيل منذ قرون. إنها منطقة حيث التصاميم الأزلية من ابداع الإنسان تبرز في انسجام مثالي مع البيئة المحيطة بها.

العطور

نتيجة لأكثر من سنتين من العمل، جاءت مجموعة Palladiano collection بأرقام رومانية بسيطة - I، II، III، IV، V وVI – لتعكس الإرث الكلاسيكي للفيلات بأسلوب بالاديو. ومثل أي شيء تبتكره بوتيغا فينيتا، تعبر مجموعة Parco Palladiano عن الركائز الأساسية للدار: الجودة الراقية للمواد المستخدمة، الحرفية الماهرة، الأداء العملي العصري، تصميم بطابع أزلي لكنه مع ذلك مبتكر.

القوارير

تعكس كل قارورة من مجموعة Parco Palladiano تقاليد بوتيغا فينيتا ومنطقة فينيتو، مع وجود نمط الخطوط المتشابكة (intrecciato) المميز للدار في قلب التصميم.

يتم التعرف فوراً على نمط الخطوط المتشابكة (intrecciato) الرائع من بوتيغا فينيتا، وهو تصميم متشابك ومميز للجلد طوّره وأتقنه حرفيو الدار المهرة. ومن خلال التركيز على نمط الخطوط المتشابكة (intrecciato)، بدأ توماس ماير إعادة إحياء بوتيغا فينيتا محتفلاً بالخبرات المذهلة التي ما زالت لليوم في صميمها وجوهرها.