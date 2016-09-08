تألقي بشعر لامع وجميل حول أحبائك هذا العيد!

بيروت- سيدتي نت

مع اقتراب عطلة العيد، لا بد أن تتأكدي من تكامل نظام جمالك مع شعرك. ومن دون شك، فإن شعرك يعتبر عنصراً محورياً في إطلالتك الكاملة. لذلك، فإن المحافظة على لمعانه، وتألقه، وترطيبه، هو أمر هام للغاية، خاصة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكما تعرف معظم النساء، فإن الشعر الجميل يبدأ من فروة رأس صحية ومفعمة بالترطيب. ولذلك، وكما هو الحال مع كريم الوجه وغسول الجسم ومرطب الشفاه التي تعزز مستويات ترطيب بشرتنا، تحتاج فروة الرأس إلى القدر نفسه من الاهتمام والعناية للحفاظ على ترطيبها.

ومن هذا المنطلق، صمم خبراء هيد آند شولدرز- الشامبو الذي يحتل موقع الريادة في مجال علوم الشعر وفروة الرأس- منتج سيغير قواعد عالم العناية بالشعر، حيث يترك الشعر خالي من القشرة 100%. فهيد آند شولدرز Smooth & Silky الجديد يعد مثالياً لتنظيف وترطيب وحماية شعرك، لمنح شعرك مظهراً وشعوراً انسيابياً وحريرياً جميلاً، يمكنك التحكم به بكل أناقة.

وباختصار، فإن شامبو هيد آند شولدرز Smooth & Silky سيفاجئك بشعر جميل ومفعم بالترطيب ’بدون مساومة‘ وخال من القشرة 100%.

مع هيد آند شولدرز Smooth & Silky، ستتألقي بأجمل طلة في العيد القادم من دون شك!