بالعودة إلى عام 2012 الذي أحدث ثورة في تاريخ تجميل الشفاه، استطاعت YSL Beauté من خلال أحمر الشفاه Vernis À Lèvres، أن تدمج بين مزايا ثبات اللون وكثافته واللمعة الساطعة. فالتقى اللون القوي مع اللمعة المتوهجة والثبات الطويل معاً، لإعلان ثورة في عالم تزيين الشفاه.

بعد ثلاث سنوات، جاء Vernis À Lèvres Pop Water ليغيّر مفهوم ملمس أحمر الشفاه ويمضي قدماً بتركيبته الثورية، التي تغمر الشفاه بإشراقة مائية ساطعة. ثبات يدوم طويلاً، لون شفاف يزين الشفتين بسخاء مذهل.

اليوم، تفاجئنا YSL Beauté بابتكار مركب بملمس جديد فاتن أكثر من أي وقت مضى. التمرد، الجرأة الهادئة والمثلى من خلال أحمر الشفاه Vernis À Lèvres Vinyl Cream الذي يتفرد بتركيبة من الفينيل - على وشك أن تهز عالمك بأسره.

راحة الكريم المذهلة، ولمعة الفينيل. مع هذا النوع الجديد الأساسي، يلتقي أحمر الشفاه والملمع في سلسلة من الألوان الجريئة.

باهر الجاذبية، فاتن تماماً ومتمرد مثل امرأة YSL ، فأحمر الشفاه Vernis À Lèvres Vinyl Cream يعزف أنغام أنوثة غامضة.

تجرئي على تغيير إطلالة شفتيك بلمسة ثورية جديدة وسبّاقة. استعدي لاكتشاف لمعة الفينيل #PLAYTHEVINYL.

ثورة الشفاه

اكتشفي لمسة الفينيل الإبداعية

اقرعي طبول التغيير، واستهلي حقبة جديدة. فالفينيل ينحل متحولاً إلى كريم، ليغمر الشفتين بترطيب كريمي مريح ولون بالغ الجرأة.

يعتبر أحمر الشفاه Vernis À Lèvres Vinyl Cream ، سلاحاً تجميلياً أيقونياً ضمن حركة ماكياج عام 2016 الثورية، ويكمن سره في صيغة تركيبته: مزيج فريد لتركيبتين تتمتعان بفوائد مميزة.

تتمحور التركيبة القاعدية حول مكونات مشابهة لتلك في مستحضرات العناية بالبشرة. تركيبة شبيهة ببنية السيراميد المنسجمة بروعة مع البشرة، لتشكل قاعدة فريدة من نوعها للعناية بالشفاه. فتحظى الشفتان على الفور براحة ونداوة الكريم.

في حين تضم التركيبة العلوية مزيجاً من المواد الملونة التي تكسو الشفتين بلون ساطع، نقي وثابت. فتنعم الشفاه بإحساس رائع بالنضارة بينما يكتسي سطحها بلمعة الفينيل ولون قوي وجريء.

الصقل، الترطيب والتجميل بلمح البصر. حيث تطوّق لمعة الفينيل الندية كامل منحنيات الشفاه بروعة تامة، لتتألق جمالاً بلا عيوب.