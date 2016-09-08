هيلارى كلينتون تتعهد بملاحقة “أبو بكر البغدادى” حال فوزها بالرئاسة

تعهدت المرشحة الرئاسية للانتخابات الأمريكية هيلارى كلينتون، اليوم الخميس، بملاحقة زعيم تنظيم “داعش” الإرهابى أبو بكر البغدادي، فى حال فوزها فى الانتخابات المقبلة.

ونقل ردايو (سوا) الأمريكى عن كلينتون قولها – فى تصريحات اليوم الخميس- إنه ينبغى أن تحتل مطاردة زعيم “داعش” أبو بكر البغدادى وتقديمه للعدالة أولوية قصوى مثل ما فعلنا مع أسامة بن لادن.

وأضافت كلينتون أن الوصول إلى البغدادى سيتطلب جهدًا مضاعفًا على أعلى المستويات، مشيرة إلى أنه فى ذلك رسالة مفادها لن يفلت من العقاب أى شخص يهاجم الولايات المتحدة أو يشكل مصدر إلهام للهجوم عليها.

أ.ش.أ