تقرير في الجول – غالي المدافع.. ليست المرة الأولى والدليل فينورد والزمالك

"غالي لاعب متكامل ويمتلك قدرات تجعل أي مدرب تستطيع توظيفه والإعتماد عليه في أي مركز، كما أنه سبق وأن لعب بهذا المركز وأجاد به مثلما هو مميز في خط الوسط".. كان هذا حديث حسام البدري المدير الفني للأهلي عن حسام غالي.

وخلال مباراة ودية أمام الشمس لعب حسام غالي في مركز قلب الدفاع في أولى التجارب الودية للأهلي مع حسام البدري المدير الفني الجديد.

وقال البدري أنه من الممكن أن يدفع بحسام غالي في مركز المدافع خلال الفترة المقبلة وفقا لاحتياجات الفريق. (طالع تصريحات حسام البدري)

بالفعل ليست هذه المرة الأولى التي يلعب فيها غالي في مركز المدافع الصريح. إلى جانب ذلك لعب غالي كثيرا في مركز الليبرو أو المدافع المتأخر مع الأهلي.

خلال تجربة احتراف غالي في الدوري الهولندي مع فينورد في موسم 2004 لعب قائد الأهلي الحالي أكثر من مباراة في مركز المدافع الصريح بسبب وجود غيابات في فريقه.

وفي مباراة أمام هيرنيفين بتاريخ 7 مارس من عام 2004 ظهر غالي في تشكيل فينورد الأساسي وهو يلعب كأحد ثنائي الدفاع.

أما مع الأهلي ليس الأمر بغريب على غالي، فخلال موسم 2010/2011 من الدوري المصري لعب عدة مباريات في خط الدفاع ولكن ليس كمدافع صريح بل كان يشارك في مركز المدافع المتأخر أو اليبرو، لما يمتلكه من قدرة على بناء الهجمات من الخلف والتمرير الدقيق الطولي والقصير.

لكنه عندما شارك مع الأهلي في هذا المركز كان بعد رحيل حسام البدري الذي ترك القلعة الحمراء قبل نهاية الدور الأول من الدوري بعدة مباريات وكان يعتمد وقتها على طريقة 4-2-3-1 ولعب معه غالي في منتصف الملعب.

بعد رحيل البدري وتولي عبد العزيز عبد الشافي المهمة الفنية بشكل مؤقت اعتمد على غالي في مركز الليبرو حتى جاء مانويل جوزيه واستمر في الاعتماد على غالي في هذا المركز خلال الكثير من المباريات.

وأشهر المباريات التي لعبها غالي مع الأهلي في مركز الليبرو في هذا الموسم كانت مواجهة الزمالك في الدور الأول التي انتهت بالتعادل السلبي وقدم غالي خلال المباراة مستوى جيد.

في الملاعب الأوروبية يتكرر هذا الأمر كثيرا أن يعتمد المدرب على لاعب وسط للمشاركة في مركز قلب الدفاع لأسباب مختلفة، ومن أبرز هذه الحالات خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة الذي مركزه الأساسي هو لاعب وسط مدافع مثلما كان يلعب في ليفربول قبل انضمامه للبارسا، كذلك يشارك مع منتخب الأرجنتين حتى الآن في هذا المركز.

ماسكيرانو تحول مركزه في برشلونة من لاعب الوسط إلى قلب الدفاع في موسم 2010/2011 بسبب تراجع مستوى كارليس بويول ليلعب خافيير بجوار جيرارد بيكيه ويستمر في هذا المركز حتى الآن.

اللاعب الأرجنتيني الذي يمتاز بالسرعة والقوة والتمريرات الدقيقة أفاد برشلونة كثيرا في هذا المركز لما يمتلكه من قدرة على بناء الهجمات من الخلف والتمرير الدقيق الطولي والقصير، وهذا يخدم طريقة لعب البلوجرانا.