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اتحاد الكرة لـ في الجول: تم غلق باب القيد رسميا.. انتهى الأمر

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اتحاد الكرة لـ في الجول: تم غلق باب القيد رسميا.. انتهى الأمر اتحاد الكرة لـ في الجول: تم غلق باب القيد رسميا.. انتهى الأمر

أعلن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة غلق باب القيد بشكل رسمي لينتهي سوق الانتقالات الصيفية في .

باب القيد في مصر تم فتحه يوم 28 يوليو الماضي لجميع الأندية المصرية باستثناء الأهلي والزمالك فتم فتح القيد لهما في الـ26 من نفس الشهر وذلك لتسجيل الصفقات في القائمة الإفريقية.

وودع الأهلي دوري الأبطال من دور المجموعات بينما يستعد الزمالك لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي المسابقة.

وقال مجدي عبد الغني لـFilGoal.com: "تم غلق باب القيد بشكل رسمي. انتهى الأمر".

وأضاف "لا يوجد مهلة لأي فريق وانتهى سوق الانتقالات".

وواصل "واجهنا بعض المشاكل خلال اليوم الأخير من القيد ولكننا نجحنا في حل كل الأزمات بنجاح".

وأوضح "كانت هناك بعض الأزمات بخصوص مستحقات للاعبين وكذلك رسوم قيد على الأندية، وبالتحديد للإسماعيلي والداخلية. ولكن كل الأزمات تم حلها وانتهى الأمر".

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