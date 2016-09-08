«ثقافة الأقصر»‎ تبدأ تلقي طلبات المشاركة في المسابقة الفنية «لمحات الهند»

مراسل«ONA»:

أعلن فرع ثقافة الأقصر، اليوم الخميس، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة الباحث سعد فاروق، عن بدء تلقي طلبات المشاركة في المسابقة الفنية (لمحات الهند)، التى ينظمها المركز الثقافى الهندى (مولانا ازاد)، والسفارة الهندية بالقاهرة لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من سن 6 إلى 18 سنة بقص ثقافة الاقصر يوم 18 أكتوبر.

وقال محمد العدوى، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، في تصريح صحفي، إن إختيار قصر ثقافة الأقصر من ضمن 6 قصور على مستوى الجمهورية دليل على المكانة البارزة التى تحتلها ثقافة الأقصر.