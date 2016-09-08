لمرضى السكري .. الأضرار التي يسببها «سكر الدايت»

يقع الكثيرين عند إصابتهم بمرض السكري في مشكلة التخلي عن تناول السكريات في الأطعمة والمشروبات المختلفة، أو على الأقل الإقلال منها بحيث يتم تناول كميات قليلة جدً من السكريات ، فعلى الرغم من ضرورة أن يحصل الشخص على نسبة من السكريات في طعامه اليومي، إلا أن تناول أطعمة أو مشروبات تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات تعمل على رفع مستوى السكر في الدم، وهو أمر خطير جدًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالأساس من خلل في إفراز الأنسولين يقوم برفع السكر في الدم، وبالتالي فإن مرض السكري يتطلب من المريض الإهتمام بما يتناوله من طعام ، والحرص على ألا يتناول أطعمة بها سكريات عالية.

وتحدث المشكلة عند الاستغناء عن السكر، فبعض المرضى يواجهون صعوبات عند الاستغناء عن السكر الطبيعي، حيث يظلوا يبحثون عن بديل لإضافته لبعض الأطعمة والمشروبات التي يصعب تناولها دون إضافة سكر إليها ولو بكمية بسيطة، وقد استمر هذا الوضع لسنوات طويلة، حتى ظهر في السنوات الأخيرة بديلًا للسكر الطبيعي، يغني عن تناوله ، ويقوم بنفس عمله ، وهو يسمى بالـ “سكر الدايت”.

ما هو سكر الدايت ؟

الأسم العلمي لسكر الدايت هو بديل السكر ، هو عبارة عن مواد كيميائية منخفضة السعرات الحرارية أو خالية منها من السعرات الحرارية تمامًا ، تستخدم هذه البدائل لتغني عن تناول السكر وإضافته إلى المواد الغذائية و المشروبات المختلفة لتحليتها، واكسابها نفس طعم السكر الطبيعي، ويتكون سكر الدايت من العديد من المحليات الصناعية، فهي تبتعد كل البعد عن السكر الطبيعي وخصائصه.

ويدخل سكر الدايت في صنع العديد من الأطعمة والمشروبات ، حيث أن نسبة كبيرة من المشروبات الغازية ، والعصائر ، وبعض أنواع العلكة ، والحلوي ، يقال أنها ” دايت” ، أي أن السكر الموجود بها هو سكر دايت .

وغالبًا ما يلجأ لاستخدام سكر الدايت الكثيرين ، خاصة من يريدون خسارة أوزانهم ، أو مرضى السكري ، الذين يعانون من صعوبات في تناول السكر الطبيعي ، لكن هل سكل الدايت يناسب فعلًا مرضى السكري ، وما هي أضراره وفوائده بالنسبة لهم ؟ .

سكر الدايت ومرضى السكري :

مع زيادة إقبال مرضى السكري على تناول سكر الدايت والإعتماد عليه رصدت العديد من الدراسات فوائد سكر الدايت بالنسبة لهؤلاء المرضى ، كما رصدت دراسات أخرى أيضًا أضرار سكر الدايت خاصة بالنسبة لمرضى السكري.

فوائد سكر الدايت لمرضى السكري :

1 – يعد تناول سكر الدايت آمنًا تمامًا بالنسبة لمرضى السكري من حيث تأثيره على ارتفاع السكر في الدم، حيث أن تناول سكر الدايت بكمية كبيرة لا يسبب أي ارتفاع في نسبة السكر في الدم، وبالتالي يمكن إضافته للأطعمة والمشروبات دون خوف من إرتفاع السكر.

2 – لا يؤدي السكر الدايت إلى زيادة الوزن تمامًا ، فهو مناسب لمرضى السكر الذين يعانون من السمنة ، فتناوله لا يجعل الجسم يحصل على أي سعرات حرارية إضافية .

3 – يحافظ سكر الدايت على أسنان مرضى السكري ويحميها من التسوس .

أضرار سكر الدايت على مرضى السكري :

مع زيادة استخدام سكر الدايت ، فقد حذر الأطباء والعديد من الدراسات من خطورة استخدامه بشكل عام ، وخاصة بالنسبة لمرضى السكري ، حيث أن أضراره تفوق فوائده بنسبة كبيرة .

1 – أجريت دراسة علمية نشرت في دورية نيتشر أن تناول سكر الدايت أو تناول المشروبات المحلاة بسكر الدايت يؤدي إلى إحتمال إرتفاع السكر في الدم على المدى البعيد ، وقد تم تطبيق هذه الدراسة على فئران تجارب تعاني من السكري ، فقد تم تغذية هذه الفئران بالمواد الأساسية المكونة للسكر الدايت وهي الأسبرتام والأسكرين ، وقد إرتفع بعد 6 أشهر مستوى السكر في الدم بنسبة 36 % ، وهو ما يشير إلى ضرر سكر الدايت ، والمشروبات المحلاة بهذا السكر .

2 – حذرت دراسة أمريكية أجريت في جامعة ميامي من خطر تناول المشروبات المحلاة بالسكر الدايت ، حيث أكدت هذه الدراسة أن مرضى السكري المصابون بأحد أمراض القلب مع تناول السكر الدايت يرتفع لديهم إحتمال الإصابة بالسكتة الدماغية والأزمة القلبية بنسبة 43 % .

3 – يعتمد بعض مرضى السكري على تناول السكر الدايت في الأطعمة والمشروبات دون تناول أي نسبة من السكر الطبيعي ، وهذا الأمر غاية في الخطورة ، حيث أن السكر في الدم قد ينخفض إنخفاضًا شديدًا مما يعرض المريض للدخول في حالة غيبوبة سكر، وبالتالي فإن الإعتماد الكلي على سكر الدايت يعد خطرًا كبيرًا .

ما هو بديل سكر الدايت لمرضى السكري :

ينصح الأطباء مرضى السكري بعدم تناول سكر الدايت بديلًا للسكر الطبيعي، ويمكن تناول سكر الفركتوز حيث أنه سكر نقي أحادي ويعطي سعرات حرارية أقل من السكر الطبيعي، والمهم أن يكون المريض تحت إشراف طبيب متخصص حتى يوجهه لما يناسبه.